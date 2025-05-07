Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян

Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян, следует из опроса SuperJob.

Отмечается, что среди граждан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 59%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 75% граждан.

В столице жители активно наблюдают за репетициями праздничного парада. Так, 4 из 10 граждан рассказали, что каждый год наблюдают репетиции парада Победы — каждый десятый следит за расписанием и ходит целенаправленно, 3 из 10 удалось случайно застать подготовку в этом году.

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Среди гостей Парада Победы будет 29 лидеров иностранных государств, заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что свое присутствие подтвердили главы Бразилии, Китая, Монголии, а также ряд лидеров европейских и африканских стран. Уточняется, что некоторые прибудут заранее. Среди них президент Венесуэлы Николас Мадуро, который посетит Москву с 7 по 9 мая.

Ушаков добавил, что в столицу приедут делегации высокого уровня от Индии, Никарагуа и ЮАР. Помимо них, на праздновании будут присутствовать иностранные ветераны Великой Отечественной и Второй Мировой войны, в том числе, из США и Израиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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