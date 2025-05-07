Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян, следует из опроса SuperJob.

Отмечается, что среди граждан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 59%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 75% граждан.

В столице жители активно наблюдают за репетициями праздничного парада. Так, 4 из 10 граждан рассказали, что каждый год наблюдают репетиции парада Победы — каждый десятый следит за расписанием и ходит целенаправленно, 3 из 10 удалось случайно застать подготовку в этом году.