«Ответят военные»: Песков оценил передачу Украине ракет большой дальности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка Великобританией Украине ракет большой дальности потребует адекватного ответа от российских военных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРакетыВеликобританияУкраинаДмитрий Песков

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