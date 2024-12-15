Отказались сдаваться: Кадыров рассказал о ликвидации двух украинских военнослужащих
15 декабря 202402:02
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram о ликвидации двух военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Это произошло на юге от Часова Яра. Они отказались сдаться в плен. По словам политика, такая участь ждет каждого, кто будет сопротивляться.
Кадыров отметил, что сдача в плен — единственный шанс для противника сохранить свои жизни.
Ранее глава Чечни пообещал отомстить после удара дрона ВСУ по Грозному, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru