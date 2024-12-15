Отказались сдаваться: Кадыров рассказал о ликвидации двух украинских военнослужащих

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram о ликвидации двух военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Это произошло на юге от Часова Яра. Они отказались сдаться в плен. По словам политика, такая участь ждет каждого, кто будет сопротивляться.

Кадыров отметил, что сдача в плен — единственный шанс для противника сохранить свои жизни.

Ранее глава Чечни пообещал отомстить после удара дрона ВСУ по Грозному, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

