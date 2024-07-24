«Масса жертв!»: Генерал Стаськов поддержал арест в 10 суток за смартфоны в зоне СВО
Николай Стаськов заявил НСН, что огромное количество жертв связано именно с разговорами по мобильным телефонам, так как разведка противника четко это отслеживает.
Разговоры по телефону в зоне СВО приводят к огромному количеству жертв, «выход в эфир» ставит под угрозу целые подразделения, заявил экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.
Госдума поддержала поправку о наказании для участников военной операции за использование гаджетов с подключением к сети и функцией передачи геолокации. Дисциплинарный арест до десяти суток теперь будет назначаться по решению командиров. Стаськов признал, что это решение сегодня необходимо.
«Командиры отнесутся к этому со знанием дела и жизни. Да, хотелось бы каждому бойцу звонить родным, но этот закон родился не на пустом месте. Огромное количество жертв именно из-за разговоров по мобильникам, любое излучение улавливается, наносится поражение. Групповой выход в эфир отслеживается в большей степени, в таком случае целое подразделение в группе риска, создается опасный прецедент. Не от хорошей жизни пошли на то, чтобы запретить разговоры по телефону», - объяснил он.
По словам Стаськова, будет выстроена централизованная система звонков родным, работать должна только закрытая связь.
«На фронте обеспечивается работа закрытой связи для всех штабов. Есть каналы выхода, чтобы можно было переговорить с родными, это будет решаться в рабочем порядке. Но по личным мобильникам говорить – это проблема. Ваше местоположение очень легко определить по смартфону. Очень легко по разговору даже определить, начальник ли это или рядовой солдат, в разговоре проскальзывают также фамилии. Нанести удар очень легко, разведка противника работает. Отсюда масса жертв, цель – сохранить жизни людей. Будут использоваться каналы, которые не отслеживаются. Это будет централизованная система. Позвонить домой можно будет при острой необходимости», - рассказал собеседник НСН.
Установление ареста до 10 суток для военных, которые имеют при себе смартфон в зоне спецоперации на Украине, является бездумной инициативой, заявил ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко «Радиоточке НСН».
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