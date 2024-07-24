«Масса жертв!»: Генерал Стаськов поддержал арест в 10 суток за смартфоны в зоне СВО

«Командиры отнесутся к этому со знанием дела и жизни. Да, хотелось бы каждому бойцу звонить родным, но этот закон родился не на пустом месте. Огромное количество жертв именно из-за разговоров по мобильникам, любое излучение улавливается, наносится поражение. Групповой выход в эфир отслеживается в большей степени, в таком случае целое подразделение в группе риска, создается опасный прецедент. Не от хорошей жизни пошли на то, чтобы запретить разговоры по телефону», - объяснил он.

По словам Стаськова, будет выстроена централизованная система звонков родным, работать должна только закрытая связь.

«На фронте обеспечивается работа закрытой связи для всех штабов. Есть каналы выхода, чтобы можно было переговорить с родными, это будет решаться в рабочем порядке. Но по личным мобильникам говорить – это проблема. Ваше местоположение очень легко определить по смартфону. Очень легко по разговору даже определить, начальник ли это или рядовой солдат, в разговоре проскальзывают также фамилии. Нанести удар очень легко, разведка противника работает. Отсюда масса жертв, цель – сохранить жизни людей. Будут использоваться каналы, которые не отслеживаются. Это будет централизованная система. Позвонить домой можно будет при острой необходимости», - рассказал собеседник НСН.

Установление ареста до 10 суток для военных, которые имеют при себе смартфон в зоне спецоперации на Украине, является бездумной инициативой, заявил ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко «Радиоточке НСН».



