Картаполов напомнил, что Рогозина ранили в Донецке из-за смартфона
Военкоры и блогеры, которых возмутил запрет военнослужащим пользоваться гаджетами в зоне СВО, не вникли в суть поправок. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, различные электронные устройства, необходимые для выполнения боевых задач, «как работали, так и будут работать». Запрет же касается гаджетов, использующихся в личных целях, которые президент РФ запретил ещё в 2019 году.
«Многие из тех, кто пытался комментировать поправки, тот же уважаемый мной сенатор Дмитрий Рогозин, по нему же самому по его телефону прилетело, когда он день рождения отмечал в известном месте. Вот и всё», - указал депутат.
Ранее экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина ранили при обстреле гостиницы в Донецке, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru