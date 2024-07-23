Картаполов напомнил, что Рогозина ранили в Донецке из-за смартфона

По его словам, различные электронные устройства, необходимые для выполнения боевых задач, «как работали, так и будут работать». Запрет же касается гаджетов, использующихся в личных целях, которые президент РФ запретил ещё в 2019 году.

«Многие из тех, кто пытался комментировать поправки, тот же уважаемый мной сенатор Дмитрий Рогозин, по нему же самому по его телефону прилетело, когда он день рождения отмечал в известном месте. Вот и всё», - указал депутат.

Ранее экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина ранили при обстреле гостиницы в Донецке, сообщает 360.ru.

