Минобороны Великобритании заявило об успешных испытаниях лазерного оружия

Отмечается, что дальность действия такого оружия с направленной энергией британские власти не раскрывают, но в сообщении правительства страны говорится, что она способна «со скоростью света» поражать «любую видимую цель», проходя насквозь и разрушая конструкции объекта.



Испытания проходили на Гебридских островах в Шотландии и включали стрельбу по воздушным целям. В британском правительстве отмечают, что лазерное оружие в ряде случаев может стать недорогой альтернативной ракетам: стоимость эксплуатации лазера обычно составляет менее 10 фунтов (около 1,1 тысячи рублей) за один выстрел.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что населению следует готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

