Минобороны Великобритании заявило об успешных испытаниях лазерного оружия
Минобороны Великобритании впервые провело боевые испытания лазерного оружия DragonFire, пишет РБК.
Отмечается, что дальность действия такого оружия с направленной энергией британские власти не раскрывают, но в сообщении правительства страны говорится, что она способна «со скоростью света» поражать «любую видимую цель», проходя насквозь и разрушая конструкции объекта.
Испытания проходили на Гебридских островах в Шотландии и включали стрельбу по воздушным целям. В британском правительстве отмечают, что лазерное оружие в ряде случаев может стать недорогой альтернативной ракетам: стоимость эксплуатации лазера обычно составляет менее 10 фунтов (около 1,1 тысячи рублей) за один выстрел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru