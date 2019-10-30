Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»

Уточняется, что во время пуска баллистической ракеты крейсер находился в подводном положении. На видео запечатлен как сам момент пуска, так и полет «Булавы», пишет Газета.ру.

Подводная лодка «Князь Владимир» — первая, созданная по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Ее главные отличия от субмарин из серии классического «Борея» - уменьшенная шумность, возможностями маневрирования, а также увеличенное время погружения. На вооружение ВМФ РФ подводная лодка поступит уже в декабре 2019 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ракетах «Булава» используются электронные компоненты латвийского производства. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что это может представлять определенную угрозу.

«Если это так, это чрезвычайно опасная ситуация. В принципе в микросхемах могут быть введены так называемые "закладки", которые при определенных режимах работы могут вывести ракету из строя», - отметил он.

