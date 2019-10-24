Натовские «закладки» в «Булаве» объяснили предательством и непрофессионализмом

В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной «Булаве». В межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», использовались микросхемы, поставляемые из Латвии и производимые на бывшем рижском производственном объединении «Альфа». Об этом в беседе с «Военно-промышленным курьером» упомянул депутат Госдумы III и IV созывов Виктор Алкснис.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН рассказал о необходимости тщательно проверять все важные элементы вооружения, произведенные за рубежом.

«Если это так, это чрезвычайно опасная ситуация. В принципе в микросхемах могут быть введены так называемые "закладки", которые при определенных режимах работы могут вывести ракету из строя. Поэтому решить эту задачу надо обязательно. С другой стороны, при принятии этих элементов на вооружение российской армии, они должны были проходить соответствующие исследования. Сам факт того, что они производятся в стране НАТО, не исключает нахождение в них подобных "закладок". Самое надежное было бы развернуть производство таких микросхем на нашей территории», - отметил он.