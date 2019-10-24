Натовские «закладки» в «Булаве» объяснили предательством и непрофессионализмом
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН прокомментировал возможность наличия в латвийских микросхемах нежелательных программ.
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной «Булаве». В межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», использовались микросхемы, поставляемые из Латвии и производимые на бывшем рижском производственном объединении «Альфа». Об этом в беседе с «Военно-промышленным курьером» упомянул депутат Госдумы III и IV созывов Виктор Алкснис.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН рассказал о необходимости тщательно проверять все важные элементы вооружения, произведенные за рубежом.
«Если это так, это чрезвычайно опасная ситуация. В принципе в микросхемах могут быть введены так называемые "закладки", которые при определенных режимах работы могут вывести ракету из строя. Поэтому решить эту задачу надо обязательно. С другой стороны, при принятии этих элементов на вооружение российской армии, они должны были проходить соответствующие исследования. Сам факт того, что они производятся в стране НАТО, не исключает нахождение в них подобных "закладок". Самое надежное было бы развернуть производство таких микросхем на нашей территории», - отметил он.
Собеседник НСН заявил, что сотрудничества с зарубежными производителями электроники для российского вооружения можно было бы избежать, если бы страной руководили разбирающиеся люди. По его словам, старая власть состояла из предателей интересов родины, а новая власть не может восстановить отечественную промышленность в силу своей необразованности.
«Такое могло случиться, потому что во главе страны стояли предатели интересов нашей страны. Во времена Ельцина предатели уничтожили нашу электронную промышленность и заставили нас ориентироваться на страны НАТО. А когда нам нужно было производить оружие, для их производства потребовались микросхемы, которые мы уже не производили. Поэтому пришлось обращаться в Латвию. Сколько уйдет лет на то, чтобы восстановить нашу промышленность, я не знаю, учитывая, что от 50% до 80% средств, выделяемых на разработку таких проектов, разворовывается. И кто будет восстанавливать? Эффективные менеджеры? Бухгалтеры? Министр промышленности Мантуров? Он социолог, не имеет никакого понятия в промышленности. И его помощники такие же. Они болт от гайки отличить не могут. До тех пор, пока не изменится политическая ситуация в стране, у нас так и будут закладки в микросхемах», - возмутился он.
МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными. Следующий пуск Р-30 «Булава-30» пройдет с подлодки «Князь Владимир» проекта 955А.
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