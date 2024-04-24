Показания по делу замминистра обороны Иванова дал московский бизнесмен
Обличающие показания на заместителя министра обороны Тимура Иванова дал столичный предприниматель, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Бизнесмен проходит по делу в качестве свидетеля. Он является одним из учредителей контрагента, чья компания «Олимпситистрой» возводит дома и нежилые здания.
По словам собеседника агентства, Иванов мог получать взятки от таких крупных подрядчиков.
«Бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, подрядчиком Минобороны и именно он дал показания на Иванова», - заявил источник.
О задержании Иванова по делу о получении взятки стало известно 23 апреля. Замминистра не признал вину в совершении преступления, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru