Показания по делу замминистра обороны Иванова дал московский бизнесмен

Бизнесмен проходит по делу в качестве свидетеля. Он является одним из учредителей контрагента, чья компания «Олимпситистрой» возводит дома и нежилые здания.

По словам собеседника агентства, Иванов мог получать взятки от таких крупных подрядчиков.

«Бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, подрядчиком Минобороны и именно он дал показания на Иванова», - заявил источник.

О задержании Иванова по делу о получении взятки стало известно 23 апреля. Замминистра не признал вину в совершении преступления, отмечает «Радиоточка НСН».

