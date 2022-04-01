СВР: Украина не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными

Украина сообщила Британии, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки России.

В Минобороны РФ заявили, что Киев не соблюдает правила содержания военнопленных

Кроме того, украинские власти не хотят предоставлять достаточное питание и неотложную медпомощь захваченным российским военнослужащим, многие из которых получили ранения. Киев объясняет это тем, что «сейчас этого лишены многие украинцы».

Ранее Минобороны РФ, а также Пентагон призвали Украину к соблюдению Женевской конвенции после появления видео, на которых, предположительно, украинские военные пытают попавших в плен русских солдат. В ООН призвали власти сторон конфликта провести полное расследование ситуации.

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ФОТО: pixabay.com
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