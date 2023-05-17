Офицер США: ВСУ даже теоретически не смогут вытеснить Россию с занятых позиций
Подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут вытеснить российскую армию с занятых позиций.
По его словам, «это совершенно нереальная боевая цель» и он не видит какой-либо возможности осуществить планы украинского президента Владимира Зеленского по возвращению территорий.
Он отметил, что для этого у ВСУ «не хватит сил, боевой мощи и знаний».
«Зеленский до тошноты говорил о том, как он собирается вытеснить Россию... и если он тогда даже не проведет наступление, а просто останется в обороне, то потеряет всякое доверие», — заключил Дэвис.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что для контрнаступления ВСУ не хватает вооружения, в том числе бронетехники и танков, пишут «Известия».
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