Офицер США: ВСУ даже теоретически не смогут вытеснить Россию с занятых позиций

По его словам, «это совершенно нереальная боевая цель» и он не видит какой-либо возможности осуществить планы украинского президента Владимира Зеленского по возвращению территорий.

Он отметил, что для этого у ВСУ «не хватит сил, боевой мощи и знаний».

«Зеленский до тошноты говорил о том, как он собирается вытеснить Россию... и если он тогда даже не проведет наступление, а просто останется в обороне, то потеряет всякое доверие», — заключил Дэвис.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что для контрнаступления ВСУ не хватает вооружения, в том числе бронетехники и танков, пишут «Известия».

