Офицер США: Вашингтон сменит курс по Украине при больших потерях

Он отметил, что американское руководство может изменить политику по поддержке Украины в случае необходимости прямого участия США в боевых действиях. При этом Циммерман выразил уверенность, что большая часть населения США готова воевать с Россией «до последнего украинца», но негативно отнесется к отправке американцев в горячую точку.

Ранее, в декабре прошлого года, американский лидер Джо Байден заявил, что страна не намерена отправлять свои войска на Украину. При этом телеканал NBC сообщал со ссылкой на неназванных американских чиновников, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием, сообщает НСН.

