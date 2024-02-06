Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем в ВСУ

Президент Владимир Зеленский создал в составе украинской армии Силы беспилотных систем. Указ опубликован на сайте главы государства.

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Силы беспилотных систем стали отдельным родом войск. В своем обращении в Telegram Зеленский заявил, что дроны доказали эффективность на поле боя.

Он поручил ввести штатные должности по работе с дронами и создать спецподразделения. По словам Зеленского, необходимо систематизировать опыт подготовки и привлечь в новый род войск лучших специалистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва с течением времени полностью ликвидирует угрозу атак украинскими беспилотниками по территории РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВладимир Зеленский

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