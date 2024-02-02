Шойгу: Потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек

За январь украинская сторона потеряла убитыми и ранеными более 23 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Российская армия сохраняет стратегическую инициативу и продолжает методично снижать боевой потенциал противника, подчеркнул Шойгу. Он также напомнил, что ВС РФ за прошедший месяц освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.

Глава оборонного ведомства отметил, что за январь российские военные нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам ВПК Украины.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских ракет в небе над Крымом и Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
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