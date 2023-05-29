Очередной комплекс С-400 прибыл из России в Белоруссию

Еще один российский зенитный ракетный комплекс С-400 прибыл в Белоруссию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

СМИ: Поставка второй партии С-400 в Турцию задержалась из-за Анкары

ЗРК поступит на боевое дежурство в ближайшее время. На полигонах России зенитчики из Белоруссии прошли курс подготовки к боевому применению ракетной системы.

Как сообщил командующий ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович, С-400 является самым современным зенитным комплексом, который способен поражать все виды воздушных целей на дальности до 400 км.

Ранее в Турции заявили о предложении США отправить С-400 на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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