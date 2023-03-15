СМИ: Поставка второй партии С-400 в Турцию задержалась из-за Анкары

Поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам. Об этом сообщает газета Aydınlık со ссылкой на источники.

При этом издание отмечает, что этот пункт в договоре является обычным для мировой практики. По данным источников, российская сторона подписала необходимые соглашения и дала положительный «месседж» по вопросам сотрудничества.