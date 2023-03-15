СМИ: Поставка второй партии С-400 в Турцию задержалась из-за Анкары
Поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам. Об этом сообщает газета Aydınlık со ссылкой на источники.
При этом издание отмечает, что этот пункт в договоре является обычным для мировой практики. По данным источников, российская сторона подписала необходимые соглашения и дала положительный «месседж» по вопросам сотрудничества.
Россия не видит препятствий в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400. Об этом ранее заявил глава четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
По словам Пилипсона, этот вопрос «чувствительный» и предполагает поддержание «информационной гигиены», чтобы не допустить ущерба национальным интересам Москвы и Анкары.
Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году, поставки вооружения были выполнены летом-осенью 2019 года.
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