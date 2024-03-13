Очередной беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью
13 марта 202413:35
Очередной украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 12:30 мск 13 марта.
«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в заявлении министерства.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на подлёте к Новошахтинску утром 13 марта были уничтожены три беспилотника, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru