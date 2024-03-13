Очередной беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Очередной украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошёл около 12:30 мск 13 марта.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в заявлении министерства.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на подлёте к Новошахтинску утром 13 марта были уничтожены три беспилотника, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияБелгородская областьБеспилотникиВСУ

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