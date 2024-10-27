Над Белгородской и Курской областями сбили пять украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотнико в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны России.
Дроны уничтожены в промежутке с 11:50 до 12:40 по московскому времени. Противник использовал беспилотники самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три - над территорией Курской области», - уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, в ночь на воскресенье над российскими регионами сбит 51 беспилотник, передает «Радиоточка НСН».
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