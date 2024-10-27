Над Белгородской и Курской областями сбили пять украинских беспилотников

Дроны уничтожены в промежутке с 11:50 до 12:40 по московскому времени. Противник использовал беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три - над территорией Курской области», - уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, в ночь на воскресенье над российскими регионами сбит 51 беспилотник, передает «Радиоточка НСН».

