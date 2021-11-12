ОАК: беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы

По его словам, самолет изначально создается как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально-пилотируемой и беспилотной модификации. Истребитель сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты. «Применение беспилотных версий машины позволит, помимо прочего, реализовать новые тактические приемы», — отметил гендиректор.

Как сообщалось ранее, закупку российских истребителей Checkmate для ВКС России могут внести в программу вооружений на 2024–2033 годы. Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя. При этом иностранцы могут профинансировать создание двухместного истребителя.

