ОАК: беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы

Создание и применение беспилотной версии российского истребителя Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы в рамках сетецентрических военных операций, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя Checkmate

По его словам, самолет изначально создается как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально-пилотируемой и беспилотной модификации. Истребитель сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты. «Применение беспилотных версий машины позволит, помимо прочего, реализовать новые тактические приемы», — отметил гендиректор.

Как сообщалось ранее, закупку российских истребителей Checkmate для ВКС России могут внести в программу вооружений на 2024–2033 годы. Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя. При этом иностранцы могут профинансировать создание двухместного истребителя.

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ФОТО: Ростех / facebook.com/RostecRussia
ТЕГИ:Российская АрмияИстребитель
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