Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя Checkmate

Глава Минпромторга отметил, что бюджет под создание Checkmate полностью сверстан с участием программ ведомства и внебюджетных средств «Ростеха» и ОАК, пишет РИА ФАН.

«Что касается иностранного участия — это не исключается», — цитирует Мантурова РИА Новости.

По словам Мантурова, иностранцы могут профинансировать создание двухместного истребителя, отмечает RT.

Глава Минпромторга добавил, что Checkmate предназначен в первую очередь для поставки на иностранные рынки, однако нельзя забывать о поставках истребителя в российские войска.

