Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя Checkmate

Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.

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Глава Минпромторга отметил, что бюджет под создание Checkmate полностью сверстан с участием программ ведомства и внебюджетных средств «Ростеха» и ОАК, пишет РИА ФАН.

«Что касается иностранного участия — это не исключается», — цитирует Мантурова РИА Новости.

По словам Мантурова, иностранцы могут профинансировать создание двухместного истребителя, отмечает RT.

Глава Минпромторга добавил, что Checkmate предназначен в первую очередь для поставки на иностранные рынки, однако нельзя забывать о поставках истребителя в российские войска.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ИстребителиДенис МантуровВосточный Экономический Форум
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