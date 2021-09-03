Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя Checkmate
Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.
Глава Минпромторга отметил, что бюджет под создание Checkmate полностью сверстан с участием программ ведомства и внебюджетных средств «Ростеха» и ОАК, пишет РИА ФАН.
«Что касается иностранного участия — это не исключается», — цитирует Мантурова РИА Новости.
По словам Мантурова, иностранцы могут профинансировать создание двухместного истребителя, отмечает RT.
Глава Минпромторга добавил, что Checkmate предназначен в первую очередь для поставки на иностранные рынки, однако нельзя забывать о поставках истребителя в российские войска.
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