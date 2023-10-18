AP: США передали Украине менее дюжины ракет ATACMS
Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS. Такие данные приводит Associated Press (AP).
Агентство сослалось на нескольких высокопоставленных чиновников в Вашингтоне. Отмечается, что поставки осуществлялись в течение последних нескольких дней.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подтвердил, что ВСУ впервые применили ATACMS. Он поблагодарил Вашингтон за поставки ракет,
Как сообщал телеканал CNN, администрация США передала Украине ракеты без огласки, чтобы попытаться застать власти России врасплох, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru