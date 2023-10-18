AP: США передали Украине менее дюжины ракет ATACMS

Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS. Такие данные приводит Associated Press (AP).

СМИ: США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину

Агентство сослалось на нескольких высокопоставленных чиновников в Вашингтоне. Отмечается, что поставки осуществлялись в течение последних нескольких дней.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подтвердил, что ВСУ впервые применили ATACMS. Он поблагодарил Вашингтон за поставки ракет,

Как сообщал телеканал CNN, администрация США передала Украине ракеты без огласки, чтобы попытаться застать власти России врасплох, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:РакетыУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры