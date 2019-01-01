Новый атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спущен на воду атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Российские СМИ уже назвали это событие «одним из самых значимых для освоения российской Арктики».

Вице-премьер правительства РФ отметил, что с новым серийным универсальным ледоколом Россия связывает надежды на освоение Северного морского пути.

Ледокол «Арктика», головное судно проекта 22220, тоже построен на Балтийском заводе. Рабочие создают третий серийный ледокол – «Сибирь». Россия планирует в 2019 году заключить новые контракты на строительство еще двух ледоколов данной серии.

Атомные ледоколы проекта 22220 будут наиболее мощными и внушительными в мире. Длина кораблей - 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Ледоколы смогут прокладывать путь через льды толщиной до трех метров. Это позволит обеспечить водный путь от месторождений углеводородов на Ямальском и Гыданском полуостровах, в шельфе Карского моря до рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша в беседе с НСН рассказал о задачах ледокола «Урал» в освоении Арктики и увеличении эффективности Северного морского пути.

