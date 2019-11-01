Новый американский патрон пробьет дыру в бюджете Пентагона

«Я предполагаю, что новый патрон, по меньшей мере, раза в три дороже, чем стандартный. Если посмотреть на конфликты, где активно применяется стрелковое оружие, можно увидеть, что даже при боях средней интенсивности расход сотни тысяч и миллионы патронов. А если говорить о высокой интенсивности, как Вторая мировая война – там расход миллиарды патронов год. Когда появляются эти супер-патроны – это все замечательно, пока вы на стрельбище. Когда речь о войне заходит – кто будет деньги давать, если нужны миллиарды патронов?» - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что создать «идеальный» патрон, удовлетворяющий всем требованиям военных, практически нереально.

«Говорить о том, что 5.56 не пробивает бронежилеты и это массовое явление – это смешно просто. Конечно, военным всегда хочется иметь повышенное и пробивное, и останавливающее действие. А это параметры, противоречащие друг другу. Сделаете патрон с высоким пробивным действием – у него будет пониженное останавливающее действие, поскольку он не сможет после пробития передавать всю энергетику нужным образом объекту, который необходимо поразить. Есть патроны с повышенным останавливающим действием, так называемые экспансивные, но у них низкая бронепробиваемость», - заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что Минобороны России также поручило разработать новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum. По мнению Виктора Мураховского, речь идет об опытно-конструкторской разработке по созданию перспективных снайперских комплексов.

