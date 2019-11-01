США меняют калибр патронов из-за России

Под новый патрон также будет разработано новое оружие, которое заменит автомат M4A1 и пулемет M249.

«Армия США считает, что 5,56-миллиметровый калибр постепенно устаревает. Сегодняшние пули M855A1 предназначены для проникновения в бронежилет и причинения ранений. Военные считают, что калибр 5,56 исчерпан и требует улучшений, чтобы превзойти будущие бронежилеты», — утверждается в материале.

Новый патрон будет более мощным за счет увеличения количества пороха, что позволит пулям развивать более высокую скорость, увеличивая вероятность их проникновения сквозь стальную, керамическую и иную броню.

Ранее стало известно о разработке Минобороны нового патрона в калибре .338 Lapua Magnum. В эфире НСН главред журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал, для чего это нужно. «У нас в таком калибре не делали раньше патронов. Ни снайперских, ни обычных. А сейчас Минобороны заказало опытно-конструкторскую разработку по созданию перспективных снайперских комплексов. Рассматривается один из вариантов таких комплексов под специальный патрон калибра .338. Для вооруженных сил оружия и боеприпасов с таким калибром прежде не делалось. В частном порядке делали разные компании – Lobaev Arms, Orsis. Такой патрон должен обеспечить не дальность стрельбы, а ее кучность. В этом вопрос, в дальности прямого выстрела», - пояснил он.

