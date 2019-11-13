Рар: Зеленский застрял между трех противоборствующих сил
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Пентагоне назвали Россию и Китай главными угрозами для США
Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Александр Рар: «В чем-то он прав. Действительно, только Россия и Китай (больше Россия, чем Китай) являются крупными ядерными державами, которые в случае развития событий по худшему из сценариев способны нанести сокрушительные удары по Америке. Но, в то же самое время, нужно сказать, что США сами, через свою политику жестких и жестокой торговой войны, представляют угрозу для безопасности России и Китая. Поэтому мяч на стороны Америки, которая начала проводить жесткую санкционную политику и политику торговых войн», - заявил Александр Рар НСН.
На Украине рассказали о трёх невыполненных предвыборных обещаниях Зеленского
На Украине рассказали о трёх невыполненных предвыборных обещаниях Владимира Зеленского. Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак подчеркнул, что перед выборами Зеленский обещал посадить коррупционеров, ввести понятие «закон один для всех», а также создать условия для возвращения украинцев из эмиграции. Однако этого, по мнению Спивака, не произошло.
Александр Рар: «Мне кажется, что Зеленский просто застрял между трех противоборствующих сил в своей стране. С одной стороны – олигархи, которые никак не хотят отдавать власть. Вторая его проблема – то, что население востока Украины проголосовало за Зеленского с тем, чтобы он остановил войн и наладил отношения с Россией. Но выполнить эти общения очень сложно, потому, что в элите засели националистические круги которые не хотят останавливать войну и налаживать отношения с Россией. Так что, Зеленский должен каким-то образом объединить все противоборствующие силы, что, конечно, очень сложно», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов, а также «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести в отношении Анкары за покупку российских ЗРК С-400.
Александр Рар: «В Америке, вообще, происходят абсурдные вещи. Конгресс и правительство вводят санкции против Турции за то, что Турция все больше начинает сотрудничать с Россией. Нельзя забывать, что Турция является одним из главных союзников США на Ближнем Востоке. И если здесь Америка Турцию потеряет, это будет большим дипломатическим проигрышем, чего Трамп, естественно, допустить не хочет. Но впереди еще много трудностей и баталий, которые только прибавляют хаоса, который сегодня существует в том числе и на Западе в ситуации, когда мир резко меняется от однополярного к мультиполярному миру», - констатировал Александр Рар в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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