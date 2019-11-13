Рар: Зеленский застрял между трех противоборствующих сил

Александр Рар: «Мне кажется, что Зеленский просто застрял между трех противоборствующих сил в своей стране. С одной стороны – олигархи, которые никак не хотят отдавать власть. Вторая его проблема – то, что население востока Украины проголосовало за Зеленского с тем, чтобы он остановил войн и наладил отношения с Россией. Но выполнить эти общения очень сложно, потому, что в элите засели националистические круги которые не хотят останавливать войну и налаживать отношения с Россией. Так что, Зеленский должен каким-то образом объединить все противоборствующие силы, что, конечно, очень сложно», - подчеркнул он, общаясь с НСН.

