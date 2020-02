Новости за ночь: Российская армия получит новейший танк «Прорыв»

Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел государственные испытания и вскоре поступит на вооружение армии РФ. Об этом сообщил производитель танка нижнетагильский «Уралвагонзавод», сообщает РИА Новости.

По словам представителей корпорации по производству военной техники, контракты между «Уралвагонзаводом» и Министерством обороны РФ на поставку партий танков Т-90М сейчас находятся в стадии выполнения, передает Ura.ru.

Т-90М — это модификация предыдущей модели, однако он получил современный модуль с многослойным бронированием, передает РИА ФАН. На «Прорыве» установлена высокоавтоматизированная система управления огнем, а также зенитная пулеметная установка, управляемая дистанционно. Кроме того, в танке есть климат-контроль.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН рассказал об особенностях модернизированной версии танка Т-90М. Он назвал его лучшим танком в России.

В октябре американское издание We Are The Mighty, опираясь на данные сайта Global Firepower, написало о том, что Россия располагает самым большим в мире парком танков. В нем около 22 тысяч боевых машин. В то время как у европейских государств-членов НАТО, этот показатель составляет чуть более 11 тысяч. Вместе с США и Канадой число танков достигает 18 тысяч. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в эфире НСН, что сопоставление сделано так, чтобы выставить Россию агрессором.