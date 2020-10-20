Новости за ночь: Минфин предложил сократить Вооруженные силы на 10 процентов

Сократить на 100 тысяч человек численность Вооружённых сил РФ предложили в Министерстве финансов. Об этом написали «Известия» со ссылкой на документ ведомства, содержащий предложения по оптимизации расходов в военном секторе.

Первым пунктом предложений минфина значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента от 2018 года, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек. Это значит, что речь идёт о ликвидации порядка 100 тыс. должностей.

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Предложено также увеличить с 20 до 25 лет срок выслуги, после которой военнослужащий имеет право на получение пенсии, отмечает RT.

Сейчас годы обучения в военном вузе засчитываются в выслугу. Минфин предлагает годы обучения в университете исключить из стажа работы.

В августе министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о новых надбавках, которые начали получать некоторые военнослужащие с 1 июля текущего года. Речь идёт о лётчиках, моряках, разведчиках и ракетчиках РВСН.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Минфин РФВооруженные Силы РФРоссийская Армия
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