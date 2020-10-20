Новости за ночь: Минфин предложил сократить Вооруженные силы на 10 процентов

Сократить на 100 тысяч человек численность Вооружённых сил РФ предложили в Министерстве финансов. Об этом написали «Известия» со ссылкой на документ ведомства, содержащий предложения по оптимизации расходов в военном секторе.

Первым пунктом предложений минфина значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента от 2018 года, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек. Это значит, что речь идёт о ликвидации порядка 100 тыс. должностей.