Шойгу и глава Минобороны Казахстана подписали договор о сотрудничестве

Министр обороны России Сергей Шойгу заключил со своим казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым обновлённый двусторонний договор о военном сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в Нур-Султане, куда глава российского оборонного ведомства прибыл с официальным визитом.

Ранее стало известно, что в ходе встречи с министром обороны Казахстана Шойгу передал Ермекбаеву архивные документы о вкладе жителей республики в победу в Великой Отечественной войне, отмечает RT.

Обновлённый договор сменил аналогичное соглашение от 1994 года. Россия и Казахстан, в частности, будут активно сотрудничать в противодействии вызовам и угрозам региональной безопасности, оперативной и боевой подготовке, военном образовании и науке, борьбе с международным терроризмом.

Сотрудничество также будет проходить по линии Организации Договора о коллективной безопасности, членами которой состоят Россия и Казахстан.

