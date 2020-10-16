Шойгу и глава Минобороны Казахстана подписали договор о сотрудничестве
Министр обороны России Сергей Шойгу заключил со своим казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым обновлённый двусторонний договор о военном сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в Нур-Султане, куда глава российского оборонного ведомства прибыл с официальным визитом.
Ранее стало известно, что в ходе встречи с министром обороны Казахстана Шойгу передал Ермекбаеву архивные документы о вкладе жителей республики в победу в Великой Отечественной войне, отмечает RT.
Обновлённый договор сменил аналогичное соглашение от 1994 года. Россия и Казахстан, в частности, будут активно сотрудничать в противодействии вызовам и угрозам региональной безопасности, оперативной и боевой подготовке, военном образовании и науке, борьбе с международным терроризмом.
Сотрудничество также будет проходить по линии Организации Договора о коллективной безопасности, членами которой состоят Россия и Казахстан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Саркози предъявили обвинения в создании преступного сообщества
- Шойгу и глава Минобороны Казахстана подписали договор о сотрудничестве
- Путин обсудил с Совбезом ДСНВ и Нагорный Карабах
- Джонсон: Лондон будет готовиться к Brexit без торговой сделки с ЕС
- Путин предложил продлить СНВ-III на год без условий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru