Шойгу ввёл новые надбавки для ряда военнослужащих РФ
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о новых надбавках, которые начали получать некоторые военнослужащие с 1 июля текущего года. Речь идёт о лётчиках, моряках, разведчиках и ракетчиках РВСН, сообщил глава Минобороны на селекторном совещании, передаёт РИА Новости.
Надбавка определяется от величины оклада по воинской должности. Максимальна она для рядового состава - 120%. Для прапорщиков и сержантов — 110%. Офицеры получают на 100% больше.
В общей сложности надбавку будут получать свыше 45 тысяч военнослужащих. Средний размер дополнительного оклада составит 23 тысячи рублей в месяц. Шойгу настоятельно потребовал от командиров и начальников оперативно установить надбавку согласно приказу и её получение подчинёнными.
Ранее стало известно, что в целом по России оклады военнослужащих и сотрудников силовых структур будут проиндексированы на 3% с октября текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru