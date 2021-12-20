Новейший российский ракетный корабль выполнил стрельбы в Черном море

Отмечается, что судно испытало артиллерийские комплексы с выполнением артиллерийских стрельб.

«Артиллерийские стрельбы проведены в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота», — приводит ТАСС сообщение ЧФ.

Экипаж «Циклона» и сдаточная команда завода-изготовителя выполнили стрельбы из артиллерийских установок в штатном режиме и на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам мишеней в море, на берегу и в воздухе. Также специалисты провели настройку и согласование аппаратуры внутрикорабельных систем управления кораблем и корабельным вооружением в условиях применения корабельной артиллерии.

Ранее стало известно, что Минобороны планирует до конца года усилить ЧФ РФ четырьмя новыми кораблями, пишет Ura.ru. Среди судов — новейший тральщик «Георгий Курбатов» и судно тылового снабжения «Всеволод Бобров», отмечает Газета.ру.

