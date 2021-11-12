Крым пригрозил НАТО «не заигрываться» в Черном море

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков пригрозил НАТО не заигрываться в Черном море, сообщает агентство РИА Новости.

Ранее корабли НАТО начали учения на территории Черного моря. В Кремле заявили о волнении за поведение США.

«Власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты. Граница РФ находится на замке», — заявил Бобков.

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По его словам, так НАТО тестирует Россию на прочность в вопросе защиты территориальной целостности. При этом Бобков отметил, что ситуация находится под контролем Кремля, готового ответить на любую провокацию.

Он подчеркнул, что в Москве просят НАТО и США трезво оценить риски сложившейся ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
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