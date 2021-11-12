Крым пригрозил НАТО «не заигрываться» в Черном море

По его словам, так НАТО тестирует Россию на прочность в вопросе защиты территориальной целостности. При этом Бобков отметил, что ситуация находится под контролем Кремля, готового ответить на любую провокацию.

Он подчеркнул, что в Москве просят НАТО и США трезво оценить риски сложившейся ситуации.