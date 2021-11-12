Крым пригрозил НАТО «не заигрываться» в Черном море
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков пригрозил НАТО не заигрываться в Черном море, сообщает агентство РИА Новости.
Ранее корабли НАТО начали учения на территории Черного моря. В Кремле заявили о волнении за поведение США.
«Власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты. Граница РФ находится на замке», — заявил Бобков.
По его словам, так НАТО тестирует Россию на прочность в вопросе защиты территориальной целостности. При этом Бобков отметил, что ситуация находится под контролем Кремля, готового ответить на любую провокацию.
Он подчеркнул, что в Москве просят НАТО и США трезво оценить риски сложившейся ситуации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- В России подтвердили еще 40 123 случая COVID-19 за сутки
- Россия предоставит в ЕС документы о совместном признании ковидных паспортов
- В Белоруссии анонсировали выпуск «Спутника V» местного производства летом 2022 года
- Массовым отравлением школьников в Удмуртии займётся СК
- Запасы газа в хранилищах «Газпрома» в Европе снизились до критического уровня
- Крым пригрозил НАТО «не заигрываться» в Черном море
- В Свердловской области могут ввести QR-коды на продажу алкоголя
- Снежный покров в Москве достиг 2 см
- Белоруссия заявила в ООН о накале ситуации на границе
- Руководителем Роснедр назначили врио главы ведомства Петрова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru