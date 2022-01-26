Новейшие российские истребители Су-35С прибыли в Белоруссию для учений

Первый из истребителей СУ-35С ВКС России прибыл в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобороны республики.

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Ведомство опубликовало видеозапись посадки российского истребителя на аэродром Барановичи 61-й истребительной авиационной базы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Белоруссию перебазируются многоцелевые истребители СУ-35С Восточного военного округа. После прибытия в республику они заступят на боевое дежурство в рамках проверки работы системы противовоздушной обороны Союзного государства.

Также в российском оборонном ведомстве добавили, что на втором этапе проверки будут проведены совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Военные УченияВКС РФБелоруссияРоссияСу-35
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