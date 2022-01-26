Новейшие российские истребители Су-35С прибыли в Белоруссию для учений

Ведомство опубликовало видеозапись посадки российского истребителя на аэродром Барановичи 61-й истребительной авиационной базы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Белоруссию перебазируются многоцелевые истребители СУ-35С Восточного военного округа. После прибытия в республику они заступят на боевое дежурство в рамках проверки работы системы противовоздушной обороны Союзного государства.

Также в российском оборонном ведомстве добавили, что на втором этапе проверки будут проведены совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022».

