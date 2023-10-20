Новейшая САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания

Как отметили в пресс-службе организации, испытания подтвердили уникальные технические характеристики САУ, превосходящей лучшие мировые и российские образцы по дальности, точности стрельбы, времени решения боевых задач.

По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, «Коалиция-СВ» — фактически боевой робот.

«Отличительной чертой САУ является высокий уровень автоматизации - экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий», — указал Оздоев.

Гаубица «Коалиция-СВ» базируется на платформе танка Т-90, оснащена пушкой 2А88 со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту и современной системой автоматизации процессов наведения, выбора цели и навигации.

В августе гендиректор «Ростеха» Владимир Артяков заявлял о начале серийного производства и выпуска транспортно-загрузочной машины, входящей в состав «Коалиции-СВ», при этом испытания самоходного артиллерийского орудия 2С35 планировалось завершить до конца года, напоминает «Свободная пресса».

Ранее «Ростех» отчитался о досрочной поставке в войска партии комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», пишет RT.

