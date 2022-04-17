Новая колонна выехала из Ростова в рамках проекта «Помощь детям Донбасса»

Гуманитарный груз отправили из Белгородской области. Российские военные доставили его в несколько городов и сел, находящихся рядом с линией соприкосновения. Груз передали нуждающимся жителям. Список нуждающихся здесь составляют заранее, чтобы справедливо распределять продуктовые наборы.

Ранее в воскресенье российские военнослужащие доставили более 50 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



