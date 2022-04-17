Новая колонна выехала из Ростова в рамках проекта «Помощь детям Донбасса»
Дизельные генераторы в Донбасс везут автомобили в колонне из Ростова 17 апреля. Оборудование доставят в рамках проекта «Помощь детям Донбасса», сообщает корреспондент телеканала «Известия».
Гуманитарный груз отправили из Белгородской области. Российские военные доставили его в несколько городов и сел, находящихся рядом с линией соприкосновения. Груз передали нуждающимся жителям. Список нуждающихся здесь составляют заранее, чтобы справедливо распределять продуктовые наборы.
Ранее в воскресенье российские военнослужащие доставили более 50 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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