Новая колонна выехала из Ростова в рамках проекта «Помощь детям Донбасса»

Дизельные генераторы в Донбасс везут автомобили в колонне из Ростова 17 апреля. Оборудование доставят в рамках проекта «Помощь детям Донбасса», сообщает корреспондент телеканала «Известия».

ВОЗ доставила на Украину 185 тонн медицинских грузов

Гуманитарный груз отправили из Белгородской области. Российские военные доставили его в несколько городов и сел, находящихся рядом с линией соприкосновения. Груз передали нуждающимся жителям. Список нуждающихся здесь составляют заранее, чтобы справедливо распределять продуктовые наборы.

Ранее в воскресенье российские военнослужащие доставили более 50 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
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