Норвегия предоставит Украине около ста ЗРК «Мистраль»

Россия призывает США отказаться от политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе Кандидат в президенты: Россия – главный союзник Южной Осетии Италия может отказаться платить за газ в рублях СМИ: Российские теннисисты не будут допущены на Уимблдон из-за ситуации на Украине Опрос выявил долю считающих себя православными в России