Норвегия предоставит Украине около ста ЗРК «Мистраль»

Власти Норвегии направят Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Об этом сообщает Министерство обороны королевства.

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«Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение передать Украине ЗРК "Мистраль"», — подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Ранее норвежские власти решили отправить Киеву четыре тысячи противотанковых ракет, несколько видов средств защиты и другого снаряжения.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Украине, однако НАТО не намерена становиться стороной конфликта, напоминает РИА ФАН.

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Фото: facebook.com/NorwayAF
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаНорвегия
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