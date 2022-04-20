Норвегия предоставит Украине около ста ЗРК «Мистраль»
Власти Норвегии направят Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Об этом сообщает Министерство обороны королевства.
«Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение передать Украине ЗРК "Мистраль"», — подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Ранее норвежские власти решили отправить Киеву четыре тысячи противотанковых ракет, несколько видов средств защиты и другого снаряжения.
Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Украине, однако НАТО не намерена становиться стороной конфликта, напоминает РИА ФАН.
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