Норвегия и Великобритания передадут Украине РСЗО большой дальности

В сообщении говорится, что речь идёт о вооружениях «по типу MLRS», передача будет осуществлена совместно с Великобританией.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину... Необходимо больше вооружений, и это те мощности, которые очень востребованы», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что более 300 единиц бронетехники, которые были обещаны Лондоном, уже доставлены на Украину, сообщает RT.