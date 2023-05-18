Норвегия и Великобритания передадут Украине РСЗО большой дальности

Норвегия передаст Украине три артиллерийских локационных радара и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности, сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Великобритания подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow

В сообщении говорится, что речь идёт о вооружениях «по типу MLRS», передача будет осуществлена совместно с Великобританией.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину... Необходимо больше вооружений, и это те мощности, которые очень востребованы», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что более 300 единиц бронетехники, которые были обещаны Лондоном, уже доставлены на Украину, сообщает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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