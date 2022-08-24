Норвегия и Британия поставят Украине микробеспилотники на $9,2 млн

Посольство России в США выразило негодование из-за русофобских заявлений Госдепа Global Times: Запад превратил Украину в полигон для испытания своего оружия В отношении бывшего мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил ЦБ предлагает обязать банки возвращать переведённые мошенникам деньги Более 3 тыс граждан ДНР, ЛНР и Украины подали заявления на поступление в российские вузы