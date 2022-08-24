Норвегия и Британия поставят Украине микробеспилотники на $9,2 млн
Украина на безвозмездной основе получит от Норвегии и Великобритании микробеспилотники Black Hornet. Об этом сообщает норвежское Минобороны.
«Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Стоимость поставки аппаратов составит около $9,2 млн.
Миниатюрные беспилотники используются для разведки и идентификации целей. Микроаппараты сложно обнаружить, и особенно хорошо они подходят для боевых действий в городских районах, отмечает Ura.ru.
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