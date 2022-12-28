НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 85 человек и два танка

Украинская армия потеряла до 85 военнослужащих за сутки в боях с Народной милицией Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

В ЛНР допустили атаки украинских войск в районе Кременной

Как отметили в военном ведомстве, в последние сутки в ходе активных наступательных действий военных республики противник понес существенные потери.

«Уничтожено: до 85 человек личного состава; 2 танка; 4 бронетранспортера; 1 артиллерийская установка», — говорится в сообщении в Telegram-канале НМ.

Кроме того, военные ЛНР уничтожили 3 беспилотника и 17 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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