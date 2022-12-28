НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 85 человек и два танка
Украинская армия потеряла до 85 военнослужащих за сутки в боях с Народной милицией Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
Как отметили в военном ведомстве, в последние сутки в ходе активных наступательных действий военных республики противник понес существенные потери.
«Уничтожено: до 85 человек личного состава; 2 танка; 4 бронетранспортера; 1 артиллерийская установка», — говорится в сообщении в Telegram-канале НМ.
Кроме того, военные ЛНР уничтожили 3 беспилотника и 17 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.
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