НМ ЛНР: ВСУ перебросили инженерные подразделения на краснолиманское направление

Как отметил офицер в беседе с РИА Новости, противник усиливается бронированной инженерной техникой и самоходными установками.

«В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи», — указал Марочко.

Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что ВСУ размещают на крышах высотных зданий города Артемовска (Донецкая народная республика) наблюдательные посты ПВО, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, украинские военные разворачивают дополнительные полевые госпитали в подвальных помещениях, пишет RT.

