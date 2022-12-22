В ЛНР заявили о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска

Разведка Народной милиции Луганской народной республики зафиксировала переброску спецподразделений украинской армии в район города Артемовск для противодействия российским штурмующим группам. Об этом сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Марочко заявил об отказе иностранных бойцов ехать в Артемовск

«В район Артемовска перебрасывают спецподразделения. Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских Сил специальных операций», — рассказал офицер.

По словам Марочко, украинским военным поставили задачу противодействовать штурмующим группам РФ, вести маневренную оборону. Кроме того, военнослужащие ССО должны пресекать «панические настроения и дезертирство», пишет Ura.ru.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что дислоцирующиеся в Артемовске солдаты ВСУ стали прибегать к тактике выжженной земли и начали уничтожать жилые дома и социальные объекты, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВСУЛНР
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