НМ ДНР: Подразделение ВСУ сдалось силам республики после переписки в Telegram

Одно из подразделений Вооруженных сил Украины сложило оружие в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Народная милиция (НМ) ДНР.

Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР

По данным ведомства, артиллерия 3 бригады НМ ДНР нанесла «сокрушительные удары» по укреплениям украинских солдат.

«Затем с помощью мессенджера Телеграмм было отправлено предложение сдаться. В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», — говорится в сообщении в Telegram-канале НМ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры