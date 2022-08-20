НМ ДНР: Подразделение ВСУ сдалось силам республики после переписки в Telegram
Одно из подразделений Вооруженных сил Украины сложило оружие в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Народная милиция (НМ) ДНР.
По данным ведомства, артиллерия 3 бригады НМ ДНР нанесла «сокрушительные удары» по укреплениям украинских солдат.
«Затем с помощью мессенджера Телеграмм было отправлено предложение сдаться. В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», — говорится в сообщении в Telegram-канале НМ.
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