Нидерланды прогнозируют расширение коалиции по F-16 для Украины

Коалиция по истребителям F-16 для Украины может расшириться. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, после того, как США одобрили обучение украинских пилотов, к коалиции присоединятся и другие страны. Заявление министра передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).