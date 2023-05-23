Нидерланды прогнозируют расширение коалиции по F-16 для Украины

Коалиция по истребителям F-16 для Украины может расшириться. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, после того, как США одобрили обучение украинских пилотов, к коалиции присоединятся и другие страны. Заявление министра передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

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На данный момент в коалицию по истребителям F-16 для Украины входят Нидерланды, Великобритания, Бельгия и Дания.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что истребители F-16 необходимы для победы Киева в российско-украинском конфликте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:УкраинаИстребителиНидерланды

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