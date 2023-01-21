Нидерланды обучат еще 400 украинских солдат

«В период с января по апрель ... около 65 солдат морской пехоты (Нидерландов) проведут подготовку двух партий по 200 украинских новобранцев в каждой», - приводит РИА Новости письмо Оллонгрен нидерландской палате представителей.

Кроме того, министр объявила о решении Нидерландов отправить Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.

Ранее власти Нидерландов заявили, что будут рассматривать возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит киевское правительство.

