Минобороны России: пресечена попытка Украины осуществить атаку беспилотниками на Москву

Утром 24 июля пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы, сообщает Министерство обороны России.

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По данным военного ведомства, средствами радиоэлектронной борьбы два беспилотника были подавлены и потерпели крушение.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее на Комсомольском проспекте нашли обломки беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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