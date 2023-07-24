Минобороны России: пресечена попытка Украины осуществить атаку беспилотниками на Москву
24 июля 202305:14
Утром 24 июля пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы, сообщает Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, средствами радиоэлектронной борьбы два беспилотника были подавлены и потерпели крушение.
Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее на Комсомольском проспекте нашли обломки беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru