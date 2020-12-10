Лавров: США выбрали агрессивные формы сдерживания России
США сознательно выбрали агрессивные формы политики сдерживания России и нагнетание конфронтации между государствами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе видеоконференции 28-й ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.
Слова главы МИД приводит агентство РИА Новости. По мнению Лаврова, российская сторона «давно предложила и не видит никакой взаимности со стороны США» в том, чтобы заявить о недопустимости ядерной войны.
Глава дипломатического ведомства напомнил, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли недавно выступил с призывом к американским властям не соглашаться с таким заявлением. Как отметил Лавров, своим высказыванием Биллингсли отрицает все уже достигнутые договорённости государств и продвигает новые конфронтационные идеи.
Российский министр считает, что подобная философия показательна, и при этом Вашингтон не противодействует такой точке зрения. Лавров подчеркнул, что за выбором политики американской стороны стоит «нежелание признавать, что мир должен меняться».
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