«Несколько тысяч»: В отрасли рассказали, чем айтишники могут помочь армии
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в эфире НСН, что отправлять всех специалистов в кибервойска нет необходимости.
В армии есть специалисты, которые занимаются радиоэлектроникой, компьютерными сетями и отражением кибератак, но отправлять всех гражданских в кибервойска неразумно, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член группы по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять брони с айтишников и учёных и отправлять их в кибервойска. Муртазин отметил, что IT-компаниям и так уже сложнее получить бронь для своих сотрудников.
«Я думаю, что это популизм и предложение не будет одобрено именно в таком аспекте, что всех айтишников нужно отправить в кибервойска. Сегодня под айтишниками понимают очень широкий круг людей. На вопрос, что такое кибервойска, вам сегодня тоже никто не ответит. У нас есть подразделения радиоэлектронной борьбы, у нас есть подразделения, которые занимаются компьютерными сетями. Все это есть, безусловно, они нужны. Есть вопрос их комплектации, вопрос в том, кто чем занимается. Но вот так отправлять туда с гражданки людей это, мягко говоря, странно, неразумно. Есть специалисты, которые занимаются отражением кибератак, они работают. Я не думаю, что их нужны десятки тысяч, это несколько тысяч человек на всю армию, скорее всего», - рассказал он.
Муртазин согласился с тем, что отдельная бронь для IT-специалистов не нужна, сегодня многие компании в отрасли уже не получают никаких привилегий.
«Сегодня бронь уже снимается, потому что из списка аккредитованных IT-компаний вынимаются десятки предприятий. То, что бронь сегодня не нужна айтишникам отдельно, это факт. Многие системные предприятия, которые работают на оборонку, они даже не получили бронь. Минцифры были активны, защищали сферу, в которой работают, и придали этому большее значение, чем другие ведомства, чем вызвали определенную ревность. Разговоры начались о том, что айтишники стали некой элитой, хотя это не так», - добавил собеседник НСН.
Ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил рассмотреть возможность создания в России кибервойск, а также гособоронзаказа в этой сфере.
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