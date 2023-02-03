«Несколько тысяч»: В отрасли рассказали, чем айтишники могут помочь армии

В армии есть специалисты, которые занимаются радиоэлектроникой, компьютерными сетями и отражением кибератак, но отправлять всех гражданских в кибервойска неразумно, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член группы по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять брони с айтишников и учёных и отправлять их в кибервойска. Муртазин отметил, что IT-компаниям и так уже сложнее получить бронь для своих сотрудников.

«Я думаю, что это популизм и предложение не будет одобрено именно в таком аспекте, что всех айтишников нужно отправить в кибервойска. Сегодня под айтишниками понимают очень широкий круг людей. На вопрос, что такое кибервойска, вам сегодня тоже никто не ответит. У нас есть подразделения радиоэлектронной борьбы, у нас есть подразделения, которые занимаются компьютерными сетями. Все это есть, безусловно, они нужны. Есть вопрос их комплектации, вопрос в том, кто чем занимается. Но вот так отправлять туда с гражданки людей это, мягко говоря, странно, неразумно. Есть специалисты, которые занимаются отражением кибератак, они работают. Я не думаю, что их нужны десятки тысяч, это несколько тысяч человек на всю армию, скорее всего», - рассказал он.