«Нервный Байден»: США угрожают России подводными лодками с баллистическими ракетами

«Слишком нервный господин Джо Байден, он обладает единоличным правом давать указание ядерным силам США применить ядерное оружие, не запрашивая даже решение Конгресса, не запрашивая решения на объявление войны вообще. Он может консультироваться, но не обязан выполнять отказы от Минобороны. Это очень опасный способ применения ядерного оружия. Любому американскому президенту никто в этом вопросе не указ и не препятствие. Также американцы сохраняют за собой право применить ядерное оружие в первом ударе, это с 1945 года действует, эта их стратегия. Ни один президент не отказался от этой возможности», - отметил Козин.

Собеседник НСН заметил, что в акваториях вокруг российской территории находятся корабельные группировки США с ядерным оружием, а также ракетоносные подводные лодки. По его словам, США могут воспользоваться и аэродромами своих союзников по НАТО в Европе.

«Они готовы применять ядерное оружие по непонятным основаниям – например, изменение региональной обстановки. Опасность очень серьезная. В акваториях вокруг Европы, в том числе и около нашей территории, находятся корабельные группировки США тоже с ядерным оружием, плюс ракетоносные подводные лодки с баллистическими ракетами. Конечно, у России есть система противоракетной обороны, но не вся территория страны имеет серьезную систему обороны от ракет, только крупные промышленные центры, Москва. Есть также противовоздушная оборона, но американцы используют аэродромы своих союзников по НАТО, в Европе это 19 аэродромов, это очень много», - заключил он.

Ранее стало известно, что Россия и США активно модернизируют арсеналы и увеличивают число развернутых боеголовок на фоне конфликта на Украине. Это следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

