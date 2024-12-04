На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул важность мобилизации, так как «даже при наличии денег и боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять агрессии.

«Это критически важно. А мы обязаны обеспечить каждому солдату, которого мобилизует Украина, обучение и необходимые инструменты, чтобы они могли эффективно защищать свою страну», - заключил он.

Ранее о том, что Украине необходима массовая мобилизация, заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщает «Свободная пресса».

