На Украине начнут военную подготовку для мужчин от 18 до 25 лет
Украинские власти планируют с 1 января 2024 года начать базовую и профессиональную военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил представитель местных властей Сергей Тимочко, сообщает RT.
По словам Тимочко, в первую очередь обучение пройдут студенты, а затем оно охватит всё мужское население указанной возрастной группы.
Он подчеркнул, что это не является мобилизацией, а представляет собой предварительную подготовку.
В рамках программы молодым людям планируется предоставить базовые навыки владения оружием и помочь выбрать военную специальность на случай возможной мобилизации, передает «Радиоточка НСН».
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