На Украине начнут военную подготовку для мужчин от 18 до 25 лет

Украинские власти планируют с 1 января 2024 года начать базовую и профессиональную военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил представитель местных властей Сергей Тимочко, сообщает RT.

По словам Тимочко, в первую очередь обучение пройдут студенты, а затем оно охватит всё мужское население указанной возрастной группы.