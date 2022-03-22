«Не совсем ясно, зачем»: в Пентагоне не поняли смысла использования Россией гиперзвукового оружия

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по крупной базе хранения горюче-смазочных материалов в Николаевской области, напоминает Ura.ru.

«Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем <...> нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание», — утверждает чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что в этом «нет большой степени практичности» с военной точки зрения, пишет «Свободная пресса». При этом Вашингтон не может опровергнуть или «независимо подтвердить» факт использования Россией гиперзвукового оружия.

